В Челябинске фургон врезался в фонарный столб

Фото: Алена МЫЗГИНА

На северо-западе Челябинска днем 17 декабря произошла авария. На пересечении улиц Салавата Юлаева и 250-летия Челябинска машина вылетела за пределы дороги и врезалась в бетонный фонарный столб.

Очевидцы сообщают, что по улице рядом с местом ДТП разбросало осколки. Заметно повреждена передняя часть фургона. Столб после удара накренился, но не упал.

Фото: Алена МЫЗГИНА

В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Напомним, накануне на Свердловском тракте в Челябинске произошла массовая авария. Одновременно столкнулись шесть машин.

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