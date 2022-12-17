Бывшего сотрудника мэрии Магнитогорска отправили в колонию на 6 лет

Бывшему сотруднику администрации Магнитогорска и ФССП назначили в качестве наказания 6 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-начальника транспортного управления администрации Магнитогорска Нафиса Фаттахова признали виновным в получении взяток и превышении полномочий. Суд приговорил его к 6 годам заключения в колонии строгого режима.

Преступления бывший чиновник совершил еще до того, как пришел в мэрию. В администрации Магнитогорска он работал в 2016-2018 годах. А до того руководил городскими отделами судебных приставов – Орджоникидзевским и Правобережным. Именно в качестве начальника отдела ФССП он в 2015-2016 годах незаконно получил более 400 тыс. рублей за оказание покровительства при продаже арестованного имущества.

— Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела, — уточнили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Челябинской области.

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