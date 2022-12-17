«Зато ГАИ вызывать не надо»: в Челябинской области случилась авария со служебной машиной полиции

Фото: На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)/vk.com

В Магнитогорске в ДТП попала служебная Skoda Octavia ДПС. Патрульный автомобиль 16 декабря столкнулся с ВАЗ-2101. На фото с места аварии видно, что полицейская иномарка после удара лишилась задней фары, а «Жигули» - передней. Люди не пострадали.

ДТП случилось рядом с остановкой общественного транспорта на проспекте Карла Маркса. Как рассказали в УМВД Магнитогорска, сотрудники ДПС остановились на дороге, чтобы пропустить пассажиров, вышедших из трамвая. В этот момент сзади в Skoda врезались «Жигули» под управлением 19-летнего мужчины, который слишком сильно разогнался и не успел вовремя затормозить.

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