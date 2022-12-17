Челябинцы ценят свои хобби больше образования и почти так же сильно, как личную жизнь

Чаще всего челябинцы собираются что-то менять в личной жизни Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году 28% взрослых жителей Челябинска планируют изменить ситуацию в личной жизни. Таковы результаты опроса, проведенного рекрутинговым сервисом SuperJob.

Почти так же сильно, как к романтическим отношениям, горожане стремятся к любимым занятиям. 25% респондентов мечтают в новом году больше времени посвящать своим хобби.

Недостаток времени на увлечения жители Челябинска ощущают даже острее, чем нехватку общения с семьей или ресурсов для саморазвития. Направить силы на образование и уделять больше внимания близким в 2023 году надеются по 24% орошенных.

21% горожан планируют в новому году наконец-то заняться спортом, 19% — сделать дома ремонт, 11% дают обещание избавиться от вредных привычек. 9% заявили, что хотят сменить в 2023 году друзей.

Только 5% не собираются ничего менять с 1 января и уверены, что оставят все как есть.

Примечательно, что отказаться от вредных привычек и посвящать больше внимания родным чаще обещают мужчины. Женщины же чаще дают зарок с нового года правильно питаться и изменить отношение к жизни.

Напомним, на подарки к Новому году жители Челябинска собираются потратить по 12,5 тыс. рублей.

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