В Челябинской области полицейские спасли 30 кроликов при пожаре

Александр Пупышев и Андрей Царев, которые не побоялись огня и спасли животных. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области полицейские во время пожара помогли не только людям, но и животным.

Загорелся частный дом в Бакале. Из здания эвакуировались две женщины. Приехавшие на место происшествия сотрудники МВД посадили женщин в свою машину, чтобы те не мерзли на улице. Полицейские также вызвали скорую помощь для мужчины, которому стало плохо при виде пожара. Бакальцу оказали медицинскую помощь.

Хозяева рассказали, что в охваченной огнем постройке остаются домашние животные и птицы. Полицейские вынесли с пожара клетки с 30 кроликами и 20 курами. Спасенных питомцев временно перенесли в теплицу, чтобы не замерзли и они.

— Прибывшие по сообщению соседей пожарные потушили пламя. Пожаром причинен серьезный ущерб строениям, граждане не пострадали, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

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