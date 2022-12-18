В Челябинске пьяный участник ДТП на ходу выпрыгнул из машины ГИБДД

Мужчину скрутили и повезли в наркологию в наручниках. Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

В Челябинске 31-летний водитель Mazda выпрыгнул из патрульной машины, когда его везли на медосвидетельствование. Сотрудникам ГИБДД пришлось надеть на буйного мужчину наручники, сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

Авария произошла вчера, 17 декабря, на улице Шоссе Металлургов возле дома 35 с. Столкнулись Skoda и Mazda. Уже при оформлении ДТП водитель Mazda, у которого были признаки опьянения, вел себя агрессивно по отношению ко второму участнику аварии и стражам порядка. А когда его повезли в наркологию, открыл дверь и на ходу выпрыгнул из машины. Сотрудникам ГИБДД пришлось скрутить мужчину и надеть наручники.

— Исследование показало, что водитель нетрезв, в выдыхаемом воздухе обнаружены пары алкоголя 0,98 миллиграммов на литр, — сообщили в полиции.

Агрессивного водителя увезли в полицию, составлены административные материалы за вождение в нетрезвом виде и невыполнение требований сотрудника полиции.

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