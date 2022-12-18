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НовостиЗдоровье18 декабря 2022 6:05

Коронавирус отступает? В Челябинской области за сутки не зафиксировали ни одной смерти от ковида

Региональный минздрав опубликовал свежие данные по заболеваемости
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
На лечении от ковида остаются 1115 южноуральцев.

На лечении от ковида остаются 1115 южноуральцев.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 95 человек, из них двое – школьники. Такие данные приводит региональный минздрав. Из больниц выписали 72 человека, на лечении остаются 1115 южноуральцев.

За прошедшие сутки не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса – в четвертый раз за месяц. Снизилась заболеваемость и среди школьников – в начале месяца было до 10 подтверждений.

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