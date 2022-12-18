Коронавирус отступает? В Челябинской области за сутки не зафиксировали ни одной смерти от ковида

На лечении от ковида остаются 1115 южноуральцев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 95 человек, из них двое – школьники. Такие данные приводит региональный минздрав. Из больниц выписали 72 человека, на лечении остаются 1115 южноуральцев.

За прошедшие сутки не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса – в четвертый раз за месяц. Снизилась заболеваемость и среди школьников – в начале месяца было до 10 подтверждений.

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