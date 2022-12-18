На борьбу с последствием снегопада в Челябинске вывели 1854 дорожных рабочих и дворников

Фото: Челябинский дорожник/t.me

Челябинск накрыл снегопад. На очистку улиц и дворов вывели 290 единиц техники и 1854 дорожных рабочих и дворников, сообщили в мэрии города. Убирают дороги, тротуары, остановки от снега и наледи.

— Просим водителей быть аккуратными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и не мешать работе снегоуборочной техники, — говорят в мэрии.

В Челябинске сегодня будет тепло – от нуля до минус 2 градусов, мокрый снег, ветер 3-8 м/с. А вот по всей области ожидается, что снег перейдет в дождь, будет сильный ветер с порывами до 14 м/c. Дорожные службы перевели в повышенную готовность, а ГИБДД попросил южноуральских водителей остаться дома.

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