В термах Челябинской области умер мужчина

Признаков насилия нет. Фото: Business Asset

Вчера вечером, 17 декабря, в горячих источниках в деревне Печенкино обнаружен труп мужчины. Информацию КП-Челябинск подтвердили собственные источники в правоохранительных органах.

Известно, что это мужчина 55-лет. Но никаких признаков, что смерть наступила из-за насильственных действий, нет. Комментариев от регионального Следственного комитета пока не поступало.

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