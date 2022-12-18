Шведский хоккеист челябинского «Трактора» попал в список отказов

Альмквист вошел в состав «черно-белых» в начале сентября. Фото: ХК "Трактор".

Челябинский ХК «Трактор» поместил шведского защитника Адама Альмквиста в список отказов. По регламенту игрока в течение 48 часов может забрать любой клуб КХЛ без выплаты компенсации.

Альмквист вошел в состав «черно-белых» в начале сентября. За челябинцев игрок обороны провел 25 матчей и набрал 2 (1+1) очка, сообщает пресс-служба «Трактора».

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