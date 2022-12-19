В Челябинске идет уборка города после мокрого снега

Проблемы с гололедом могут продолжаться и сегодня Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске началась работа по уборке города от мокрого снега. Как рассказали в комитете дорожного хозяйства города, подрядчики могут использовать реагенты.

— Подрядными организациями будут выполнятся работы по очистке от снежно-ледянных отложений. При необходимости будет выполняться обработка противогололедными материалами опасных участков, — объяснили в ведомстве.

Как уточнили в комитете, реагенты будут использовать на мостах, путепроводах и транспортных развязок. Водителей просят отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом.

Ранее, 18 декабря, в Челябинской области потеплело до +1 градуса, а мокрый снег переходил в дождь. Метеорологи также предупреждали об гололедице на дорогах.

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