Челябинская госавтоинспеция работает в усиленном режиме из-за непогоды

Водителей просят отказаться от дальних поездок Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники ГИБДД Челябинской области работают в усиленном режиме из-за непогоды в регионе. Госавтоинспекция просит обращаться за помощью в случае происшествий.

— Личный состав областной Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности и готовы прийти на помощь в любую минуту. 24 экипажа ДПС, ориентированы на незамедлительное оказание помощи участникам дорожного движения, — объясняют в ведомстве.

Водителей также просят отказаться от поездок на дальние расстояния, а в их случае не превышать скоростной режим для безопасности дорожного движения. Ранее в регионе уже было несколько происшествий из-за непогоды.

Кстати, в Челябинске подрядчики уже начали работу по уборке города от мокрого снега. В комитете дорожного хозяйства города, предупредили, что при очистке улиц могут использовать реагенты.

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