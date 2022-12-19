Челябинский аэропорт второй раз за сутки закрыли из-за непогоды

Аэродром чистят ото льда Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинскому аэропорту уже во второй раз с начала суток 19 декабря пришлось прервать работу. Причиной снова стала непогода.

— В связи с метеоусловиями аэропорт закрыт до 10:30 для обработки взлетно-посадочной полосы, — сообщили в пресс-службе авиапредприятия.

Дополнительно пришлось перенести отправление самолета в Сургут. Рейс отложили на семь часов. Отправить его собирались в 7:15, но теперь, согласно табло аэропорта, вылет назначен на 14:25.

Напомним, ранее в аэропорту задержали два десятка рейсов из-за обледенения взлетно-посадочной полосы.

В соседней Курганской области из-за обледеневших проводов остановили поезда. Максимальная задержка для пассажиров составит почти восемь часов. С опозданием в Челябинск приехала электричка из Шумиха.

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