Какие коньки в дождь? В Челябинске пришлось закрыть катки из-за погоды

Список проблем, вызванных декабрьским потеплением, все пополняется Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске 19 декабря перестали работать большие катки в парке имени Гагарина и горсаду имени Пушкина. Как сообщили в городском управлении культуры, причиной стали неблагоприятные погодные условия.

В Челябинске с утра установилась плюсовая температура воздуха, моросит дождь. По прогнозу, дождь с мокрым снегом продолжится минимум до вечера. При этом усилится ветер. При порывах он будет достигать 18 метров в секунду. Такой ветер способен ломать древесные сучья, а идти против него тяжело.

Действительно, кататься на коньках при по тающему льду затруднительно. Но метеорологи предупреждают: катиться придется даже тем, у кого коньков нет. По прогнозу, гололедица на дорогах только усилится.

Напомним, погода уже остановила работу челябинского аэропорта и прекратила железнодорожное сообщение.

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