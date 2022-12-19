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НовостиОбщество19 декабря 2022 5:51

В Челябинске для уборки снега вывели колонны техники

На дороги вывели более 500 снегоуборочных машин
Ольга ЩАПИНА
На тротуарах в Челябинске из-за оттепели сильный гололед.

На тротуарах в Челябинске из-за оттепели сильный гололед.

Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

В Челябинске усилили уборку снега в четырех районах города. Колонны техники вышли в Тракторозаводском, Советском, Калининском и Курчатовском районах. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал заместитель главы по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

— В Тракторозаводском и Советском районах по 4 колонны, в Курчатовском и Калининском по 3 колонны, — уточнил Андрей Ксензов. — Это по 10 единиц только на подметание, еще дополнительная техника на тротуары.

Всего в уборке задействовано более 500 машин и около 600 рабочих. Продолжаются проверки работы подрядчиков. За плохую уборку на прошедшей неделе они заплатят 500 тысяч рублей штрафов.

Для чистки дворов на улицы вышли более 1,5 тысяч дворников.

Также дорожники предупредили, что используют поривогололедные смеси.

В ближайшие дни в Челябинске будет резкий перепад температур. Уже 21 декабря похолодает до -12 градусов.

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