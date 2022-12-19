В тройном ДТП с грузовиком на дороге Миасс-Карабаш погибла 23-летняя женщина

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области молодая женщина погибла в тройном ДТП. Авария случилась днем 18 декабря на дороге Миасс-Карабаш.

Столкнулись грузовик, легковые LADA Kalina и Ford Focus.На месте аварии умерла 23-летняя водитель LADA.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

— Спасатели деблокировали тело погибшей и передали сотрудникам полиции, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Напомним, утром 19 декабря в Челябинской области съехал в кювет и опрокинулся школьный автобус.

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