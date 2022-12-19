Два грузовика столкнулись в дождь на обледеневшей дороге в Челябинской области

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области столкнулись два грузовика, погиб водитель.

Авария произошла на 10-м километре дороги Кочкарь-Варламова. Шел дождь, асфальт покрылся льдом.

Водитель грузовика Hyundai не справился с управлением и врезался в ехавшую впереди фуру Volvo.

Кабину Hyundai смяло силой удара. Водитель погиб на месте аварии. Вытащить его тело из искореженного остова кабины удалось только спасателям.

Напомним, в тройном ДТП с грузовиком в Челябинской области погибла 23-летняя автомобилистка.

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