Два грузовика столкнулись в дождь на обледеневшей дороге в Челябинской области

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области
В Челябинской области столкнулись два грузовика, погиб водитель.
Авария произошла на 10-м километре дороги Кочкарь-Варламова. Шел дождь, асфальт покрылся льдом.
Водитель грузовика Hyundai не справился с управлением и врезался в ехавшую впереди фуру Volvo.
Кабину Hyundai смяло силой удара. Водитель погиб на месте аварии. Вытащить его тело из искореженного остова кабины удалось только спасателям.
Напомним, в тройном ДТП с грузовиком в Челябинской области погибла 23-летняя автомобилистка.
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