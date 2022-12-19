В Магнитогорске мужчина залил перцовкой лабрадора, который подошел его понюхать

Собака потеряла ориентацию в пространстве из-за перцовки. Фото: соцсети

В Магнитогорске Челябинской области неизвестный мужчина залил перцовкой лабрадора. Инцидент случился на выходных, прямо на берегу реки Урал. По словам хозяйки, собака просто подбежала к мужчине, а тот в ответ достал баллончик и распылил в морду.

— Собака получила ожоги слизистой и глаз, лишь потому, что подбежала к нему. Данный «герой» сразу сменил траекторию движения и пошел в другую сторону, — написала Елена в соцсетях.

Стоит добавить, что лабрадор был без поводка и без намордника. Хозяйка собаки утверждает, что встречала этого мужчину и раньше, причем в местах, где наркоманы обычно ищут закладки. Что в этих местах делала сама женщина — неизвестно, но, по ее словам, незнакомец и тогда угрожал своим баллончиком.

Обидеть собаку может каждый, но не любую. Интересно, как повернулся бы сюжет этой истории, будь на месте лабрадора — легендарный магнитогорский алабай. В марте этого года он залез в чужую машину и несколько часов кошмарил водителя, не пуская его за руль.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru