В Челябинске закрыли зоопарк из-за аварии

Зоопарк временно закрыт Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске утром 19 декабря закрыли зоопарк. Посетителей перестали пускать к вольерам из-за аварии в системе водоснабжения. Сейчас поломку стараются починить.

— Ориентировочно откроемся после обеда, — уточнили в пресс-службе зоопарка. — Приносим свои искренние извинения и надеемся на понимание.

Ранее в Челябинске закрыли два больших катка в парках. В этом случае виноват оказался не прохудившийся водопровод, а дождь и потепление до плюсовых температур.

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