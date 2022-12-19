В Челябинске закрыли зоопарк из-за аварии

Зоопарк временно закрыт
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске утром 19 декабря закрыли зоопарк. Посетителей перестали пускать к вольерам из-за аварии в системе водоснабжения. Сейчас поломку стараются починить.
— Ориентировочно откроемся после обеда, — уточнили в пресс-службе зоопарка. — Приносим свои искренние извинения и надеемся на понимание.
Ранее в Челябинске закрыли два больших катка в парках. В этом случае виноват оказался не прохудившийся водопровод, а дождь и потепление до плюсовых температур.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru