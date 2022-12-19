Администрация Челябинска планировала залить катки в плюсовую температуру

Фото: Сад Победы.

В Челябинске сегодня планировали закончить заливку кортов. В городе остались 13 площадок, где нет льда. Об этом рассказал вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.

— Из 88 хоккейный кортов полностью залиты 73, — отчитался на аппаратном совещании Сергей Авдеев. — 13 кортов мы сегодня до конца вечера зальем. Готовы корты на стадионе «Сигнал» и «Торпедо».

Однако главу Челябинска Наталью Котову смутило, что лед планируют залить во время оттепели, мэр попросила повременить с такой работой.

— Все с вашим и планами понятно, — сказала Наталья Котова. — Кроме того, как вы сегодня зальете 13 кортов при плюсовой температуре? Лучше отложите на завтра.

Тем временем, из-за плюсовых температур катки в Челябинске начали закрывать. Так, сегодня не работает площадка в парке Пушкина, на Лыжной базе на Северо-Западе.

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