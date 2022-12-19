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НовостиЗдоровье19 декабря 2022 7:33

В Челябинской области 91 человек за день заболел коронавирусом

Лечиться продолжают 1,1 тыс. пациентов
Елена КОЛЧИНА
Каждый день в Челябинской области обнаруживают более 90 новых заболевших Covid-19

Каждый день в Челябинской области обнаруживают более 90 новых заболевших Covid-19

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 91 новый случай коронавируса, в том числе 4 у школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 19 декабря, лечиться от коронавируса продолжают 1097 человек. За сутки от ковидной пневмонии умер один пациент.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 395 364 южноуральцев.

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