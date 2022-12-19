В Челябинской области 91 человек за день заболел коронавирусом

Каждый день в Челябинской области обнаруживают более 90 новых заболевших Covid-19 Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 91 новый случай коронавируса, в том числе 4 у школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 19 декабря, лечиться от коронавируса продолжают 1097 человек. За сутки от ковидной пневмонии умер один пациент.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 395 364 южноуральцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru