Появится каток размером с город? В Челябинске после дождя резко снизится температура

Температура воздуха упадет минимум на десять градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске после дождя насупит резкое похолодание. Температура воздуха снизится уже к вечеру.

— По разным прогнозам, будет похолодание от -8 до 15 градусов, — сообщил на совещании в мэрии замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

Он добавил, что на челябинские улицы отправили колонны спецтехники для уборки снега. Дороги чистят около 500 машин.

Температура воздуха в Челябинске 19 декабря поднялась до +2 градусов, пошел дождь. Но в ближайшее время метеорологи прогнозируют резкую смену погоды. К среде 21 декабря ночная температура воздуха опустится до отметки в -22 градуса, а дневная составит -14.

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