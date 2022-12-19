Алексей Текслер призвал жителей Челябинской области жаловаться ему в соцсети на плохую уборку улиц

На дорогах Челябинской области сохранется сложная обстановка. Фото: соцсети.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к автомобилистам и попросил сообщать ему о ситуации с уборкой дорог в соцсети. Такой пост глава региона выложил в своем telegram-канале.

— Поручил министерству дорожного хозяйства и транспорта, муниципальным властям усилить уборку и содержание дорог из-за плохой погоды, — пишет Алексей Текслер. — Вчера были обильные снегопады, сегодня дождь и плюсовая температура, а уже завтра резкое похолодание.

Также глава региона сообщил, что на дороги для уборки должна выйти вся техника, а контроль будет проходить со стороны миндора в штабном режиме.

— О проблемах со своевременной уборкой пишите, — обратился губернатор к автомобилистам.

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