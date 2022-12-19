Подкаст об экологических передовиках отметил особую роль Челябинска

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подкаст собран из тематических выпусков, которые посвящены тем или иным аспектам защиты окружающей среды в российских городах. Гостями ведущего подкаста Александра Файрузова выступили авторитетные эксперты из разных сфер, так или иначе связанных с эковопросами.

Подкаст заострил внимание на многих интересных и актуальных темах: Как растения помогают улучшить экологию в городе; Почему в некоторых городах можно пить воду из-под крана; Как выгодно избавляться от промышленных отходов; Как медиа могут помочь городам становиться чище… Подкаст состоит из 10 выпусков.

Отметим, что в числе успешных примеров эксперты часто называли Челябинск, который за последние года совершил экорывок.

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