Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 декабря 2022 8:50

Подкаст об экологических передовиках отметил особую роль Челябинска

Вышел в свет подкаст «Зеленый мегаполис», посвященный самым интересным подходам в области защиты окружающей среды, которые сегодня применяются в больших городах
Источник:kp.ru

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подкаст собран из тематических выпусков, которые посвящены тем или иным аспектам защиты окружающей среды в российских городах. Гостями ведущего подкаста Александра Файрузова выступили авторитетные эксперты из разных сфер, так или иначе связанных с эковопросами.

Подкаст заострил внимание на многих интересных и актуальных темах: Как растения помогают улучшить экологию в городе; Почему в некоторых городах можно пить воду из-под крана; Как выгодно избавляться от промышленных отходов; Как медиа могут помочь городам становиться чище… Подкаст состоит из 10 выпусков.

Отметим, что в числе успешных примеров эксперты часто называли Челябинск, который за последние года совершил экорывок.

Послушать выпуски подкаста «Зеленый мегаполис» вы можете на Яндекс.Музыке, а также на разных платформах:

castbox.fm

podcasts.google.com

podcasts.apple.com

music.yandex.ru

soundstream.media

podcastaddict.com

we.fo