Беженке из Донбасса экстренно оформят документы для получения кардиостимулятора в Челябинской области

Женщина почувствовала себя плохо через несколько дней после приезда в Чебаркуль Фото: Александр ГЛУЗ

Беженке из ДНР экстренно оформят документы, чтобы она смогла получить медицинскую помощь в Челябинской области. Об этом сообщает издание «ФедералПресс». Известно, что женщина приехала из Горловки в Чебаркуль, а через несколько дней почувствовала себя плохо и потеряла сознание.

Ее отправили в миасскую больницу — пострадавшей требуется кардиостимулятор, вот только никто не захотел его устанавливать из-за отсутствия документов. На помощь пришел минздрав Челябинской области.

— Сейчас предприняты все исчерпывающие меры по организации высокотехнологичной медицинской помощи пациентке. По экстренным показаниям установлен временный электрокардиостимулятор, — рассказали в минздраве.

Сейчас пациентка лежит в реанимации, скоро ее перевезут в челябинскую больницу. В Управлении по микрации пообещали решить все вопросы, чтобы женщина получила свой кардиостимулятор. Находясь в реанимации, она не имеет возможности даже сфотографироваться для документов.

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