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НовостиОбщество19 декабря 2022 11:02

В Челябинской области в отставку уходят два председателя судов

Без руководителей остаются суды в Трехгорном и Карабаше
Елена КОЛЧИНА
Нового председателя суда в Трехгорном пока не назначили

Нового председателя суда в Трехгорном пока не назначили

Фото: Артем КИЛЬКИН

Председатели двух городских судов в Челябинской области подали в отставку. Их заявления о сложении полномочий приняла региональная квалификационная коллегия судей.

Марина Нагорновая с 31 января по собственной инициативе уходит с поста председателя Трехгорного городского суда.

А Виктор Колотаев больше не будет председателем Карабашского городского суда. В решении коллегии говорится, что причина отставки — отказ судьи переводиться в другой суд в связи с упразднением суда.

Напомним, Карабашский городской суд весной этого года решили ликвидировать из-за малочисленности.

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