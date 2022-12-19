В Челябинской области в отставку уходят два председателя судов

Нового председателя суда в Трехгорном пока не назначили Фото: Артем КИЛЬКИН

Председатели двух городских судов в Челябинской области подали в отставку. Их заявления о сложении полномочий приняла региональная квалификационная коллегия судей.

Марина Нагорновая с 31 января по собственной инициативе уходит с поста председателя Трехгорного городского суда.

А Виктор Колотаев больше не будет председателем Карабашского городского суда. В решении коллегии говорится, что причина отставки — отказ судьи переводиться в другой суд в связи с упразднением суда.

Напомним, Карабашский городской суд весной этого года решили ликвидировать из-за малочисленности.

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