Исчез после развода: в Челябинской области близняшкам назначили пенсию вместо алиментов от пропавшего отца

Чтобы получить хоть какие-то деньги, матери пришлось обращаться в суд Фото: Даниил ОПАРИН

В Челябинской области двум девочкам-близнецам будут выплачивать пенсию по потере кормильца. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», отец сестер не перечислял алименты. Более того, мужчина бесследно пропал сразу после развода с матерью девочек.

Накопившийся у отца дол по алиментам превысил 590 тыс. рублей. Деньги пытались взыскать через суд, но найти должника или хотя бы его имущество не удалось. Попытки продолжали больше года, но отец как в воду канул.

Судебный пристав посоветовал матери близняшек обратиться в суд, чтобы отца признали безвестно отсутствующим. Женщина так и поступила, и суд удовлетворил ее требования.

Долг по алиментам семья получить не сможет, но теперь девочкам хотя бы начнут выплачивать социальную пенсию.

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