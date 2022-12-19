Редактора радио «Комсомольская правда-Челябинск» наградили премией областного парламента за программу «Политсреда»

Александр Лазарев и депутаты Заксобрания стали постоянным гостями в студии радио "Комсомольская правда - Челябинск".

Областной парламент вручил премии журналистам за лучшее освещение работы законодательного органа. В номинации «Электронные средства массовой информации» награду и диплом второй степени получил редактор радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) Станислав Гладков.

В конкурсе журналистских работ была отмечена программа «Политсреда», которая уже год выходит в эфир каждую среду в 8:30 утра и рассказывает о политической жизни региона доступным языком.

— Программа «Политическая среда» возникла спонтанно в общении с моим коллегой, политтехнологом Евгением Маклаковым, — рассказал Станислав Гладков. — За год на радио «Комсомольская правда» в эфире с обсуждением актуальной повестки побывали десятки депутатов: от спикера Заксобрания до «госдумовцев». Фишка программы — еженедельный выбор главных политических событий последних семи дней. Причем выбор этот делают не только политики, но и простые слушатели. Заслуженное признание областного парламента для нас повод расти дальше.

Церемония награждения прошла в областном парламенте. Фото: Станислав ГЛАДКОВ

Автор и ведущий программы, политтехнолог Евгений Маклаков отметил, что проект был задуман к выборам в 2021 году, оказался востребован и доказывает, что политика — это вовсе не скучно.

— Главная задача программы — рассказать южноуральцам о том, какие политические, общественные и остро-социальные события происходят у нас в регионе, и мы обсуждаем их с экспертами. Председатель Заксобрания Александр Лазарев после своего назначения стал одним из первых гостей программы. Теперь он и другие депутаты регулярно комментируют события недели.

В канун Нового года Законодательное Собрание традиционно подводят итоги и награждает победителей трех журналистских конкурсов: на лучшее освещение деятельности Заксобрания, конкурса печатных изданий «Золотое перо» и среди телерадиокомпаний «Открытый взгляд».

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