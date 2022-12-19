В ЦКС рассказали, как в новогодние праздники будут вывозить мусор

Фото: ЦКС

Для специалистов, задействованных в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), период с 31.12.2022 по 08.01.2023 будет рабочим. При этом в праздничные и выходные дни первой декады января Центр коммунального сервиса усилит контроль за вывозом твердых коммунальных отходов.

В затяжные январские выходные на контейнерных площадках традиционно скапливается больше отходов. Южноуральцы больше времени проводят дома, обмениваются подарками и встречают гостей, в связи с чем в мусорное ведро в большом количестве направляется пищевые отходы, упаковка от подарков, а также бутылки от напитков. Своевременный вывоз мусора в эти дни во многом определяет комфортное состояние городов и районов области.

Отметим, что работе коммунальной техники могут помешать автомобили, оставленные во дворах. Транспорт вблизи мест накопления ТКО или в узких дворовых проездах может стать причиной задержки вывоза отходов со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.

Региональный оператор призывает руководителей городов и районов, дорожных служб и управляющих жилым фондом компаний содержать подъездные пути к местам сбора коммунальных отходов в проезжем состоянии, а в случае выпадения осадков проводить своевременные работы по очистке дорог и прилегающих к контейнерным площадкам территорий от снега.

Для оперативной связи с населением все праздничные дни будет работать call-центр ЦКС. Обратиться на горячую линию регионального оператора можно по номеру телефона + 7 (351) 200 33 83 с 8.00 до 20.00.

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