«Новости — самые свежие, комментарии — самые объективные»: министр культуры региона отметил благодарностью директора ИД «Комсомольская правда-Челябинск»

В минкульте отметили СМИ за освещение культурных событий.

Директор издательского дома «Комсомольская правда-Челябинск» Екатерина Парфенова получила благодарность от министерства культуры Челябинской области. Вклад редакции в развитие культуры был отмечен во время презентации книги «Челябинская область: 50 фактов о культуре».

— Ваши новости — всегда самые свежие и актуальные, комментарии — самые объективные и точные. Весь год вы оставались надежным источником информации о культурной жизни Южного Урала, — отметил министр культуры Алексей Бетехтин.

В 2022 году радио «Комсомольская правда» запустила уникальный проект для детей «Подкаст ящерки Златы», где в доступной для школьников форме ящерка Злата рассказывает о работе театров и музеев, делится секретами закулисной жизни. Проект поддержали министерство культуры Челябинской области и автомобильный завод «Урал».

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