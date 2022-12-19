Между Чеченской Республикой и Челябинской областью планируют открыть прямое авиасообщение

Челябинский аэропорт имени Курчатова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинскую область и Чеченскую Республику хотят связать прямым авиасообщением. Такую возможность рассматривают для развития туризма обоих регионов. Также планируется организация информационных туров. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провели глава Минэкономразвития Челябинской области Наталья Лугачева и министр Чеченской Республики по туризму Муслим Батырханович.

Рабочая встреча прошла в рамках реализации действующего соглашения о сотрудничестве между регионами. Стороны поделились практиками развития туротрасли, презентовали свои санаторно-курортные учреждения и туристические организации.

Стороны провели совещание в режиме видеоконференцсвязи. Фото: пресс-служба Минэкономразвития Челябинской области

—В целях развития двустороннего сотрудничества между регионами мы договорились об организации информационных туров, заключении соглашений о сотрудничестве между туристическими организациями, а также обсудили возможность организации прямого авиасообщения между двумя регионами, – отметила глава Минэкономразвития Челябинской области Наталья Лугачева.

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