Волейболистки челябинского клуба «Динамо-Метар» выиграли бронзовые медали Кубка России. Фото ЖВК «Динамо-Метар»

В минувшие выходные в Туле завершился Финал четырех Кубка России по волейболу среди женских команд. В полуфинальном поединке «Динамо-Метар» встретились с лидером чемпионата Суперлиги - московским «Динамо». Южноуральская команда приложила максимум усилий, но победа осталась за москвичками (0-3). Столичный клуб по результатам Финала стал обладателями Кубка страны.

В матче за «бронзу» соперниками челябинок стали хозяева площадки ЖВК «Тулица». Поединок получился сложным, до конца сохранявшим интригу. Исход матча решился на тай-брейке. «Динамо-Метар» - «Тулица» - 3:2 (25:16, 25:22, 17:25, 21:25, 15:7).

В новейшей истории бронза Кубка России — это серьёзное достижение для челябинского волейбола. Последний раз челябинские волейболистки становились призёрами этого турнира в далеком 1997 году.

Еще до возвращения в Челябинск команду по телефону поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, отметив, что третье место — это отличный результат.

- Я очень горд и счастлив, что у нас в этом году такая хорошая, сильная команда. У нас возрождается волейбол, мы это видим по полным трибунам на домашних матчах. Продолжайте в том же духе! Всего самого хорошего. Тренерскому штабу отдельные слова благодарности. Поздравляем, - сказал Алексей Текслер.

«Динамо-Метар» продолжает выступление в регулярном чемпионате. Следующая игра для челябинских волейболисток состоится на выезде 24 декабря в Казани.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru