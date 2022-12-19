В Челябинской области из-за непогоды задержали поезда

Железнодорожники принимают меры для устранения обледенения проводов контактной сети и минимизации задержки поездов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области из-за снегопада и обледенения проводов контактной сети задержались несколько поездов. Сейчас последствия непогоды устраняют железнодорожники. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

С отставанием в расписании на 2 часа и 47 прибыл пригородный поезд по маршруту Магнитогорск – Челябинск. В ходе рейса все системы жизнеобеспечения железнодорожного состава поддерживались в штатном режиме.

Пассажирский поезд №148 по маршруту Астрахань – Нижневартовск отправился из Челябинска в 16:52 по местному времени. Задержка в расписании составила 6 часов и 42 минуты. На станции Челябинск для 402 пассажиров предоставили горячее питание с бутилированной водой.

Также ожидается задержка поезда №142 по направлению Симферополь – Пермь. Его маршрут проходит через Челябинскую область. Отставание в расписании ориентировочно составит 11 часов. Пассажиров, ожидающих поезд на станции Чебаркуль, бесплатно разместили в комнатах отдыха вокзала.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

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