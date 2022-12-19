В поселке под Челябинском ввели карантин по бешенству из-за гибели двухмесячного щенка

Фото: управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

В поселке Полетаево Сосновского района ввели карантин по бешенству из-за гибели двухмесячного щенка. Об сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

— В поселке Полетаево Сосновского района зафиксирована смерть домашнего щенка от вируса бешенства. Результаты исследований 15 декабря подтверждены ОГБУ «Увельская межрайонная ветеринарная лаборатория», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В начале декабря в Курчатовском районе Челябинска от бешенства погибла домашняя кошка. Всего от инфекции за год в регионе умерли уже 59 животных.

Напомним, бешенство — не единственный опасный вирус, угрожающий южноуральцам. В Магнитогорске три недели назад обнаружили вспышку гепатита.

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