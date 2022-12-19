«Трактор» прервал серию поражений победой над «Сибирью» в Челябинске

«Черно-белые» одержали победу в домашнем матче. Фото: ХК «Трактор»

До перерыва в чемпионате КХЛ в семи последних матчах «Трактор» сумел одержать только одну победу, занимая последнее 11 место в турнирной таблице Восточной конференции. И сегодня, 19 декабря, в домашнем матче с «Сибирью» болельщики ожидали, что эта печальная серия для черно-белых закончится.

И в первом периоде «Трактор» бодро начал, забросив две безответные шайбы в ворота сибиряков. Результатами отметились Владимир Ткачев и Михаил Котляревский.

На старте второго отрезка матча команды обменялись шайбами в ворота, доведя счет до 3:1 в пользу хозяев. У челябинцев отличился Антон Бурдасов.

В конце третьего периода гости заменили вратаря на шестого полевого игрока и сумели сократить разрыв в счете до 3:2. Но «Трактор» сумел удержать этот победный счет.

24 декабря в Москве «Трактор» сыграет с местным «Динамо».

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