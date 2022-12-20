Челябинские ЗАГСы перейдут на особый режим работы из-за праздников

Работать будут лишь несколько отделов
Фото: Иван МАКЕЕВ
ЗАГСы Челябинска частично ограничат работу на время новогодних каникул. Как указано в распоряжении мэра Натальи Котовой, заключить брак можно будет только в определенные дни.
— Ленинский отдел ЗАГСа будет работать только 3 января, Советский отдел — 6 января, а Металлургический 8. Во всех отделах прием граждан будет осуществляться с с 8:30 до 12 часов и с 14 часов до 17, — указано в документе.
При этом обратиться в ЗАГС можно будет только в этих трех районах. В Курчатовском, Калининском, Тракторозаводском и Центральном отделах приема не будет из-за новогодних праздников.
Кстати, про Новый год. Регоператор «Центр коммунального сервиса» усилит в Челябинской области контроль за вывозом твердых коммунальных отходов на время праздников.
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