Челябинские ЗАГСы перейдут на особый режим работы из-за праздников

Работать будут лишь несколько отделов Фото: Иван МАКЕЕВ

ЗАГСы Челябинска частично ограничат работу на время новогодних каникул. Как указано в распоряжении мэра Натальи Котовой, заключить брак можно будет только в определенные дни.

— Ленинский отдел ЗАГСа будет работать только 3 января, Советский отдел — 6 января, а Металлургический 8. Во всех отделах прием граждан будет осуществляться с с 8:30 до 12 часов и с 14 часов до 17, — указано в документе.

При этом обратиться в ЗАГС можно будет только в этих трех районах. В Курчатовском, Калининском, Тракторозаводском и Центральном отделах приема не будет из-за новогодних праздников.

Кстати, про Новый год. Регоператор «Центр коммунального сервиса» усилит в Челябинской области контроль за вывозом твердых коммунальных отходов на время праздников.

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