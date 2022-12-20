На улице Труда Челябинска отключат 3 светофора

Водителей просят планировать свой маршрут
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинска на десять часов отключат три светофора на улице Труда. Об этом предупредили в городском комитете дорожного хозяйства.
— 20 декабря с 8 до 18 часов будут отключены светофоры на перекрестках Труда — остановка «Зоопарк», Труда — остановка «МФЦ», Труда — Северо-Крымская, — объяснили в комитете.
Водителей просят учитывать отключение светофоров при планировании своего маршрута.
Ранее челябинские автомобилисты жаловались на пробки, которые образовались из-за непогоды на границе Челябинской области и Республики Башкортостан. Затруднения в движении наблюдаются на трассе М-5 на участке от города Аши до села Ауструм.
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