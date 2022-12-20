Глава СК Бастрыкин потребовал доклад из-за халатности врачей в Челябинской области

О докладе рассказали в пресс-службе СК Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту халатности, которая повлекла смерть двух жителей Челябинской области в больнице. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту халатности, повлекшей смерть мужчин в Челябинской области По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело, — объясняют в ведомстве.

Речь идет о смерти двух мужчин в медучреждении Еманжелинска. Как говорят их родственники в ролике, который распространяется по соцсетям, погибшие не получали необходимой помощи от врачей.

Ранее Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения блогеру и бывшему участнику проекта «Дом-2» Альфреду Джавадову. Он обвиняется в мошенничестве и хулиганстве.

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