В Челябинской области под стражу отправили мужчину, который пытался бежать из суда и ранил конвоиров

40-летний житель Кыштыма атаковал полицейских. Фото: СУ СК по Челябинской области

Под стражу поместили жителя Челябинской области, который напал на конвоиров в Карабашском городском суде.

По просьбе следователя и прокуратуры, суд оставил мужчину в СИЗО до 15 февраля 2023 года. Сам южноуралец не высказал мнения по поводу ареста: в суде он отказался давать показания.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мужчину обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и покушении на побег из-под стражи.

Напомним, 15 декабря 40-летнему Павлу Волосову в Карабашском городском суде вынесли приговор за жестокое убийство тещи.

После оглашения приговора мужчину пустили в туалет. Там он достал заточку и бросился на конвоиров, нанося им удары по голове и телу. Беглеца остановили, только выстрелив ему в ногу. Пострадали оба конвоира. У одного небольшие травмы, а второй попал в больницу в тяжелом состоянии.

Нападение на конвоиров попало на запись видеокамеры.

После инцидента стало известно, что Павел Волосов уже не впервые пытался сбежать от закона. В 2017 году он пробовал уйти от полицейских после того, как ограбил садовые участки. Тогда дело тоже обернулось стрельбой.

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