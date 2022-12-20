Ищут третий день: в Магнитогорске пропал высокий и кудрявый 14-летний школьник

Фото: ЧООО ПСО "АЛЬФА-СПАС" г.Магнитогорск/vk.com

В Челябинской области разыскивают 14-летнего Валерия Грика. Он пропал 18 декабря в Магнитогорске. Мальчик ушел из дома на улице Калмыкова, с тех пор его не видели.

У подростка короткие кудрявые волосы. Он высокого роста — 179 сантиметров. В день исчезновения был одет в красную куртку, черные штаны и белые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении школьника, просят сообщить в полицию либо занимающимися поиском волонтерам по номерам: 8-963-094-50-85, 8-982-275-83-47.

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