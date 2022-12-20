Неужели снова? В Челябинске закрыли движение в Ленинский район

Два трамвая изменили маршруты, а третий перестал работать Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске с 10:00 20 декабря закрыли трамвайное движение в Ленинский район. Как сообщили в администрации города, на улице Новороссийской на рельсах проводят технологические работы.

Возобновить проезд трамваев обещают к 16:00. А до тех пор трамваи №18 и №22 будут ездить до кольца «Харлова», а трамвай №12 прекратит курсировать.

Напомним, проблемы с трамвайным сообщением в Ленинском районе уже не первый месяц. В начале осени движение закрыли, чтобы обновить пути. Но ремонт затянулся: вовремя не поставили материалы. В конце ноября объявили о возобновлении трамвайного движения, вот только после этого регулярно продолжают устраивать технические работы и ограничивать проезд общественного транспорта.

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