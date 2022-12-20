Скорая помощь на рельсах: в Челябинске из-за ЧП остановилось движение трамваев

Фото: Дарья МАРКОВА

В Челябинске днем 20 декабря пострадала пассажирка нового трамвая. Как сообщают очевидцы, женщина упала в салоне, когда вагон резко затормозил. Это случилось на остановке «Улица Курчатова».

Фото: Дарья МАРКОВА

К трамваю вызвали скорую помощь. Медицинский автомобиль подъехал прямо к вагону, встав перед ним на рельсах. Врачи осматривают пострадавшую.

Фото: Дарья МАРКОВА

Трамваи №20 и №6 ждут на остановке.

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