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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 6:19

Скорая помощь на рельсах: в Челябинске из-за ЧП остановилось движение трамваев

В Челябинске трамвайное движение остановилось после падения пассажирки
Авторы (2):
Елена КОЛЧИНА
Дарья МАРКОВА
Фото: Дарья МАРКОВА

Фото: Дарья МАРКОВА

В Челябинске днем 20 декабря пострадала пассажирка нового трамвая. Как сообщают очевидцы, женщина упала в салоне, когда вагон резко затормозил. Это случилось на остановке «Улица Курчатова».

Фото: Дарья МАРКОВА

Фото: Дарья МАРКОВА

К трамваю вызвали скорую помощь. Медицинский автомобиль подъехал прямо к вагону, встав перед ним на рельсах. Врачи осматривают пострадавшую.

Фото: Дарья МАРКОВА

Фото: Дарья МАРКОВА

Трамваи №20 и №6 ждут на остановке.

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