В Челябинской области 89 человек за день заболели коронавирусом

За день выписали 79 выздоровевших от коронавируса южноуральцев
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 89 новых случаев коронавируса — на два меньше, чем накануне. Среди новых заболевших четверо школьников.
По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас лечиться от Covid-19 продолжают 1 105 жителей Челябинской области.
Два пациента за сутки умерли от ковидной пневмонии.
За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали уже у 395 453 южноуральцев.
Между тем в Челябинской области резко растёт заболеваемость свиным гриппом.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru