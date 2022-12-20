Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье20 декабря 2022 7:09

В Челябинской области 89 человек за день заболели коронавирусом

За то же время от Covid-19 умерли два пациента
Елена КОЛЧИНА
За день выписали 79 выздоровевших от коронавируса южноуральцев

За день выписали 79 выздоровевших от коронавируса южноуральцев

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 89 новых случаев коронавируса — на два меньше, чем накануне. Среди новых заболевших четверо школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас лечиться от Covid-19 продолжают 1 105 жителей Челябинской области.

Два пациента за сутки умерли от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали уже у 395 453 южноуральцев.

Между тем в Челябинской области резко растёт заболеваемость свиным гриппом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru