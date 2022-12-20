В Челябинской области 89 человек за день заболели коронавирусом

За день выписали 79 выздоровевших от коронавируса южноуральцев Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 89 новых случаев коронавируса — на два меньше, чем накануне. Среди новых заболевших четверо школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас лечиться от Covid-19 продолжают 1 105 жителей Челябинской области.

Два пациента за сутки умерли от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали уже у 395 453 южноуральцев.

Между тем в Челябинской области резко растёт заболеваемость свиным гриппом.

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