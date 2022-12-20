В Челябинской области подешевели флешки, плацкартные билеты и автомобильные шины

В ноябре цена автомобильных шин снизилась на 5,6%. Фото: Тимур ХАНОВ

В Челябинской области подешевели продукты 50 видов и еще более сотни непродовольственных товаров. Об этом сообщают в региональной Контрольно-счетной палате, где собрали данные о снижении цен по итогам ноября.

Драматичных изменений в ценах, правда, не обнаружили. Сильнее всего, на 12,5% в регионе за месяц подешевели USB-флешки. Все остальные товары и услуги подешевели менее значительно.

Среди непродовольственных товаров второе место в рейтинге досталось кухонным миксерам и блендерам, цена на которые уменьшилась в среднем на 8%.

На третьей строчке — подешевевшие на 5,6% шины для легковых автомобилей. На четвертой – мазь «Левомеколь», которой лечат раны и ссадины. Она стала стоить меньше на 5,3%. На 5,3% подешевели в ноябре также планшетные компьютеры.

Среди товаров, которые годятся в пищу, больше всего за месяц подешевел сахар — его цена снизилась на 5,3%.

На втором месте по удешевлению орехи, которые стали стоить меньше на 5%.

Цены сухофруктов, а также, живой и охлажденной рыбы уменьшились на 4,8%. Гречка подешевела на 3,9%,

В сфере услуг за месяц подешевели только 6 позиций. И все — менее, чем на 4%.

На 3,4% снизилась стоимость проезда в плацкартном вагоне скорого поезда дальнего следования.

На 2,6% подешевела помощь сиделок. На такую же величину снизилась цена диагностического обследования МРТ. А билеты в кинотеатр за месяц подешевели в Челябинской области на 1,2%.

Напомним, на покупке подарков к Новому году челябинцы планируют потратить по 12,5 тыс. рублей.

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