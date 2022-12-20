С молодого водителя, устроившего смертельное ДТП на остановке «Поселок Бабушкина», требуют 2,6 млн рублей

Под колеса иномарки попала пенсионерка Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Уголовное дело водителя, устроившего смертельное ДТП на остановке «Поселок Бабушкина», направили в челябинский суд. Авария случилась 10 января 2022 года на улице Братьев Кашириных. Тогда 19-летний парень за рулем автомобиля Ford Fiesta не справился с управлением и вылетел с дороги на остановку.

Машина врезалась в киоск «Вечерний Челябинск», под колеса также попали 4 пешехода — 2 женщины в итоге скончались. Известно, что на момент ДТП парень имел всего 5 месяцев водительского стажа.

— Потерпевшими и пострадавшей заявлены гражданские иски на общую сумму 2,6 млн рублей, — уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело будет рассматривать Калининский районный суд. Водителя обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, одна из женщин скончалась сразу на месте ДТП. Вторую доставили в больницу, но врачам не удалось ее спасти. Позже выяснилось, что молодой водитель сдал экзамен на права лишь с седьмой попытки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru