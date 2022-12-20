14-ая премия «Андрюша-2023» ждет новых талантливых звездочек

Директор фонда "Андрюша" Юлия Жаботинская, ведущий концерта Александр Олешко и победители премии "Андрюша" разных лет

Премию «Андрюша» называют брендом Челябинской области. Конкурс проводится с 2010 года и стал успешной стартовой площадкой для многих талантливых детей Южного Урала. Выпускники фонда — победители конкурса разных лет: это студенты ведущих творческих вузов России, артисты известных театров. В 2022 году премия «Андрюша», пройдя все необходимые экспертизы, вошла в перечень мероприятий минпросвещения России, став единственным из региональных мероприятий в Челябинской области в категории «Искусство и культура».

Конкурс проводится для детей в возрасте от 7 до 15 лет по направлениям: изобразительное искусство, актерское мастерство, народный вокал, эстрадный вокал, академический вокал, народный танец, классический танец, эстрадный танец. На конкурс родителями и педагогами детей предоставляются видеозаписи выступлений соответственно номинациям — песенные и танцевальные композиции, отрывки из спектаклей, выступления в жанре «Художественное слово», работы по изобразительному искусству предоставляются в оригинале. Тема в номинации «Изобразительное искусство» – «Моя Россия – моя страна».

Заявку на участие в конкурсе можно заполнить онлайн на сайте детского благотворительного фонда «Андрюша» до 1 февраля 2023 года включительно. Подробно о требованиях к материалам на конкурс и о технических аспектах подачи заявок можно узнать, посмотрев подкаст на Youtube–канале фонда «Инструкция по подаче заявки на премию «Андрюша»», а также внимательно изучив положение о конкурсе.

Участие в конкурсе — бесплатное. Особое внимание уделяется детям в трудной жизненной ситуации. В состав жюри входят деятели искусства и культуры федерального масштаба. Неизменный председатель жюри премии — народный артист России продюсер, режиссер Андрис Лиепа.

Фееричным завершением конкурса станет масштабный благотворительный гала-концерт и церемония награждения победителей премии «Андрюша-2023» памяти талантливого и светлого мальчика Андрюши Жаботинского. Событие состоится в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М.И. Глинки 20 апреля 2023 года и соберет около тысячи талантливых детей Южного Урала на одной сцене, почти столько же зрителей в зале, и сотни тысяч зрителей перед экранами телевизоров и на трансляциях в интернете. Перед зрителями предстанут лучшие детские творческие коллективы Челябинской области – победители премии разных лет, а также звезды оперы, балета, эстрады, драматического искусства. Ведущим гала-концерта премии по сложившейся традиции станет заслуженный артист России актер театра и кино Александр Олешко. Уникальным будет создание видеоконтента для оформления гала-концерта, а также лазерное и мультимедийное шоу. Фрагменты гала-концерта премии «Андрюша-2022» можно посмотреть по ссылке.

Конкурс сохраняет уникальную концепцию, которая предполагает отбор самых талантливых детей региона, их вовлечение в сценическую практику на гала-концерте вместе с артистами из Москвы и Санкт-Петербурга и дальнейший творческий рост победителей премии и их педагогов. Лауреаты конкурса будут награждены поездками на образовательные, фестивальные и конкурсные программы всероссийского и международного уровней для повышения профессионального мастерства. И, конечно, их ждет главная награда премии – статуэтка из латуни «Мальчик, зажигающий звезды». Преподаватели детей-лауреатов премии награждаются целевыми денежными сертификатами для повышения квалификации.

— В текущем сезоне на конкурс зарегистрировалось 2 741 детей из 45 населенных пунктов Южного Урала. Сейчас мы вновь в ожидании новых звездочек и открытий. В 2022 премия «Андрюша» на федеральном уровне была признана одним из лучших творческих конкурсов страны, войдя в перечень мероприятий минпросвещения России. Это значит, что для талантливых ребят Челябинской области открылись новые возможности. Включение лауреатов и членов «Золотого фонда» премии «Андрюша-2022» в информационный ресурс талантыроссии.рф позволяет этим детям по совокупности достижений претендовать на получение грантов президента Российской Федерации, в том числе, связанных с обучением в лучших профильных вузах, и участвовать в программах образовательного центра «Сириус», получать бесплатные путевки во всероссийские центры – «Смена», «Орленок» в Краснодарском крае, «Океан» в Приморском крае, в международный детский центр «Артек» в Республике Крым. Фонд приложит все усилия, чтобы конкурс этого года также получил высокий статус на федеральном уровне, — отметила основатель и руководитель фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская.