Сообщнику бывшего мэра Челябинска смягчили приговор за взятку

Евгений Пашков в зале суда Фото: Евгений НАСЫРОВ

Челябинский областной суд изменил приговор бывшему начальнику управления капстроительства мэрии Челябинска Евгению Пашкову. Срок, назначенный за взятку, уменьшили на полгода.

Теперь Евгений Пашков должен будет провести в колонии строгого режима не 8 лет, а семь с половиной. При этом он по-прежнему обязан заплатить государству 1,25 млн рублей и не сможет в течение 5 лет занимать должности в органах власти.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, предыдущий приговор обжаловали и сторона защиты, и сторона обвинения. Прокурор требовал ужесточить наказание, а адвокат просил переквалифицировать обвинение на менее тяжкое.

Напомним, Евгения Пашкова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Вместе с экс-мэром Челябинска Евгением Тефтелевым бывший начальник управления капстроительства ьрал деньги у бизнесмена Сергея Селищука. Евгения Тефтелева приговорили к заключению в колонии строгого режима на три года и оштрафовали на 37,5 млн рублей. Позже экс-градоначальник добился перевода в колонию-поселение.

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