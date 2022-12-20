Билайн инвестировал в Knomary - белорусского разработчика решений для корпоративного обучения

Фото: предоставлено билайном

Билайн приобрел миноритарную долю в белорусской L&DTech-компании Knomary, которая является одним из лидеров в сфере разработки продуктов для дистанционного образования в корпоративном сегменте: дистанционная адаптация, обучение и развитие сотрудников, а также создание образовательного контента и последующее его обновление.

Продуктами Knomary пользуются более 50 крупнейших российских компаний. В контур продуктов Knomary войдут образовательные программы, разработанные корпоративным университетом билайна. Новые продукты будут разрабатываться и тестироваться в реальных условиях с участием сотрудников билайна, а решения для дистанционного обучения билайн бизнес предложит своим корпоративным клиентам.

Евгений Уйхази, директор по управлению талантами и развитию персонала, директор билайн университета:

«Knomary — это современная и качественная LMS/TMS система, которой мы планируем пользоваться сами, а также наполнять ее образовательным контентом для пользователей за пределами компании. Билайн университет — один из самых опытных корпоративных университетов России, а образовательный контент, который мы создаем, актуален не только для наших внутренних клиентов, но и для сотрудников других компаний. На данный момент мы планируем вывести этот процесс на новый уровень, а компания Knomary - лучший партнер для этого».

Ренат Насретдинов, вице-президент билайна по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям:

«Сделка с Knomary – это пример реализации нашей стратегии по созданию ценности для клиентов за пределами классического телекома с помощью инвестиций в молодые быстро-растущие бизнесы. В последние годы мы смогли дополнить свой портфель продуктов предложениями от ведущих на российском рынке игроков в сфере AdTech (ОТМ) и облачного бизнеса (DataFort). Теперь к ним добавятся еще и высококлассные образовательные решения. Мы планируем и далее продолжить инвестировать в перспективные проекты и команды».

Евгений Селевич, со-основатель Knomary:

«Инвестиции со стороны билайна позволят Knomary ускорить выпуск новых модулей и процесс импортозамещения для клиентов, а также значимо повысить уровень безопасности продуктов. билайн университет – один из ведущих корпоративных образовательных центров, который оказывает услуги для более 26 тыс. сотрудников компании. Это очень серьезный опыт, который мы сможем использовать для разработки и улучшения наших будущих продуктов. Мы убеждены, что синергия между нашими компаниями приведет к появлению лидера L&D-сегмента в России».

Knomary была основана в 2016 году. Представительства находятся в Москве и Минске.

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