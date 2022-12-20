В Челябинске не приняли работы по озеленению проспекта Комарова, на которые жаловались общественники

Фото: Эко-Standart

В Челябинске не приняли работы по озеленению участка на проспекте Комарова. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», подрядчика обяжут заменить деревья и кусты, если те не приживутся.

В официальном ответе городского комитета дорожного хозяйства эко-активистам говорится, что подрядчик не выполнил задание в полном объеме, поэтому принять его работу не могут. В будущем, если обнаружатся какие-то нарушения, исполнителя либо обяжут исправить за свой счет все недочеты, либо в приемке откажут. Гарантия на деревья составляет 36 месяцев, в пределах этого срока подрядчик обязан заменять погибшие растения — также за свой счет.

Стоимость контракта на озеленение спорного участка составила 3,9 млн рублей.

Ранее активисты общественного объединения «Эко-Standart» заявляли о многочисленных нарушениях при посадке деревьев. По их подсчетам, габариты саженцев не соответствовали ни ГОСТу, ни техзаданию. Вдобавок деревья посадили в землю прямо вместе с упаковкой.

Позднее активисты пожаловались, что подрядчик в мороз пересаживает деревья, чтобы скрыть следы нарушений. На это в мэрии заявили, что саженцы не переносили, а просто выкапывали.

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