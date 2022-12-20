Домашний предпраздничный тур уходящего года «Челбаскет» - «Металлург» пройдет 20 и 21 декабря в Челябинске

«Челбаскет» приглашает болельщиков на игры с «Металлургом» и на новогоднее шоу. Фото БК «Челбаскет»

В недавнем южноуральском дерби, которое прошло в Магнитогорске, «Металлург» и «Челбаскет» обменялись победами. А 20 и 21 декабря повторные поединки пройдут в Челябинске (начало в 19.00 в ДПиШ на Алом поле). В пресс-службе БК «Челбаскет» рассказали, что 21 декабря (в этот день традиционно отмечается Всемирный день баскетбола) клуб и Федерация баскетбола Челябинской области приглашают родителей и детишек на предновогоднюю «Баскет-елку».

21 декабря она пройдет за час до начала игры – в 18.00. Гостей ждет необычный баскетбольный новогодний спектакль перед завершающими играми 2022 года, вход свободный! Также 21 декабря бесплатный вход все болельщиков в новогодних костюмах.

Билеты на матчи доступны на сайте БК «Челбаскет», в Городских зрелищных кассах и Яндекс афише. А также в холле спортивного корпуса ДПиШ (билеты - 300 рублей).

Для детей до 14 лет действует скидка 50% по промокоду «Челбаскет-Славянка».

«Челбаскет» приглашает всех на трибуны!

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